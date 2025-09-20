Biennale Présence du verre dans l’art contemporain 2025 Conférence de Manuel Fadat Troyes

Auditorium du Musée d'Art Moderne Troyes

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

La seconde édition de la Biennale Présence du verre dans l’art contemporain présentera à Pont-Sainte-Marie une exposition qui sera complétée au Musée d’art Moderne de Troyes par des débats, une conférence et des projections vidéo. Fait rare en France, cette biennale réunit dans un même évènement treize artistes verriers et non-verriers de plusieurs nationalités, sélectionnés par un jury de professionnels. Leurs œuvres illustrent le thème du verre dans l’art contemporain.



Une des caractéristiques de la Biennale est l’articulation de l’exposition avec des rencontres professionnelles et notamment une conférence de Manuel Fadat sur les usages du verre dans l’art contemporain.



Manuel Fadat est historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant. Il enseigne, écrit, recherche. Il s’est spécialisé tout à la fois dans le champ des arts du verre et des usages du verre dans l’art moderne et contemporain. Il tente de contribuer depuis de nombreuses années au développement de la création en verre au travers d’articles, d’analyses critiques, de conférences, d’expositions, de réflexions et discussions, mais également de mises en relations entre les créateurs, les théoriciens, les collectionneurs, les publics.

Les auditeurs de la conférence seront conviés, dans l’après-midi, à une visite de découverte de la Cité du Vitrail de Troyes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le catalogue et le programme de l’exposition sont téléchargeables en bas des pages du site internet de la Biennale www.presenceduverredanslartcontemporain.fr .

Auditorium du Musée d'Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est

