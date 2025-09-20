Biennale Présence du verre dans l’art contemporain 2025 Pont-Sainte-Marie

Salle des fêtes Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-09-20

La seconde édition de la Biennale Présence du verre dans l’art contemporain présentera une exposition à Pont-Sainte-Marie (qui sera complétée par des débats, une conférence et des projections vidéo au Musée d’Art Moderne de Troyes).



Fait rare en France, cette biennale réunit dans la même exposition treize artistes verriers et non-verriers de plusieurs nationalités, sélectionnés par un jury de professionnels. Leurs œuvres illustrent le thème du verre dans l’art contemporain. L’exposition présentera des créateurs connus sur la scène internationale, comme Anda Munkevica, ou le duo de créateurs Abadie-Sauques, mais aussi des artistes émergents comme Alexandrine Thiers Lasvergères, ou Manon Fontaine.



Cette année, de grands formats ont été choisis, ainsi que plusieurs installations, à côté de sculptures de dimensions plus classiques. Certaines œuvres magnifient la splendeur et l’expressivité du verre, d’autres privilégient le concept ou des utilisations surprenantes de ce matériau. Les créations exposées sont comme des histoires poétiques. Elles nous parlent, avec émotion ou distance, de la nature, de la mémoire, de questions sociales ou sociétales et, à divers degrés, de ressentis qui traversent toute vie.



Un catalogue consultable et des fiches de médiation informeront le public sur les démarches et les choix des artistes. Les visites de groupes avec médiation sont possibles et gratuites, sur rendez-vous. .

Salle des fêtes Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 6 74 36 33 81 art-fusion@orange.fr

