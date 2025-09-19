Biennale Présence du verre dans l’art contemporain 2025 Rencontres Professionnelles Troyes

Biennale Présence du verre dans l’art contemporain 2025 Rencontres Professionnelles

Musée d’Art Moderne Troyes Aube

Une des caractéristiques de la Biennale est donc l’articulation de l’exposition avec des rencontres/débats sur la place du verre dans l’art contemporain. Lors de l’édition 2025, Olivier Juteau et Vincent Breed, professionnels du verre habitués à collaborer avec artistes et designers, partageront leur expérience avec le public et les artistes. Des galeristes et professionnels de l’art aborderont ensuite la question de la commercialisation des œuvres de verre, notamment en galeries d’art. .

Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 74 36 33 81 art-fusion@orange.fr

