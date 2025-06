Biennale Pulsion Enfants Route De Fos RN 569 Istres 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Biennale Pulsion Enfants Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025.

Spectacle A

Samedi 21 juin à 14h

Dimanche 22 juin à 16h30



Spectacle B

Samedi 21 juin à 16h30

Dimanche 22 juin à 14h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Biennale Enfants Un monde de fêtes

Deux spectacles festifs et colorés, Spectacle A et Spectacle B, vous seront proposés les samedi 21 juin et dimanche 22 juin. Ce grand rendez-vous artistique mettra en lumière le talent et l’engagement de nos jeunes danseurs et danseuses. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment unique et festif, placé sous le signe de la créativité, des fêtes et de la joie des enfants ! .

Route De Fos RN 569 L’Usine

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81

English :

Children’s Biennial ? A world of parties

German :

Biennale Kinder ? Eine Welt voller Feste

Italiano :

Biennale dei bambini? Un mondo di festeggiamenti

Espanol :

Bienal de la Infancia ? Un mundo de fiesta

