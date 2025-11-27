Biennales des infirmières spécialisées en oncologie Riviera Marriott Hotel La Porte De Monaco Cap-d’Ail

Biennales des infirmières spécialisées en oncologie

Riviera Marriott Hotel La Porte De Monaco Port de Cap d’Ail Cap-d’Ail Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-27

Ce nouveau rendez-vous annuel s’adresse aux infirmières de pratique avancée, infirmières de coordination, infirmières de consultation, infirmières d’annonce et autres professionnelles engagées dans la prise en charge en oncologie.

.

Riviera Marriott Hotel La Porte De Monaco Port de Cap d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Biennales des infirmières spécialisées en oncologie

This new annual event is aimed at advanced practice nurses, coordinating nurses, consulting nurses, palliative care nurses and other professionals involved in oncology care.

German : Biennales des infirmières spécialisées en oncologie

Diese neue jährliche Veranstaltung richtet sich an Pflegefachpersonen mit fortgeschrittener Praxis, Koordinationspflegefachpersonen, Beratungspflegefachpersonen, Ankündigungspflegefachpersonen und andere Fachpersonen, die in der Onkologiepflege tätig sind.

Italiano : Biennales des infirmières spécialisées en oncologie

Questo nuovo evento annuale è rivolto a infermieri di pratica avanzata, infermieri di coordinamento, infermieri di consultazione, infermieri di annuncio e altri professionisti coinvolti nell’assistenza oncologica.

Espanol : Biennales des infirmières spécialisées en oncologie

Este nuevo evento anual está dirigido a enfermeras de práctica avanzada, enfermeras de coordinación, enfermeras de consulta, enfermeras de anuncios y otros profesionales implicados en la atención oncológica.

