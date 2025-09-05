Biensüre Fête rentrée Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Biensüre Fête rentrée

Vendredi 5 septembre 2025 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-05 18:30:00

fin : 2025-09-05 23:00:00

2025-09-05

Explorations sonores et festives synthwave immersive avec South Analogic Massage Club, folk anatolienne portée par Dilan Öszu, groove psyché de Biensüre et bass music engagée avec Koumiya. À vivre au Talus, Marseille.

Groupe de recherche et d’expérimentation électronique autour des synthétiseurs analogiques et modulaires, le South Analogique Massage Club est la formation à géométrie variable du label marseillais Junkille. Ce projet mêlant textures atmosphériques, oscillateurs affûtés et rythmes minimalistes est une expérience immersive pour les amateur.ices d’exploration supersonique et spatiale.

https://junkille.bandcamp.com/music

Dilan Öszu est une chanteuse d’origine turque et kurde. à travers son projet solo et Turkish Kebab, le groupe qu’elle a fondé, elle fait résonner les musiques traditionnelles turques avec émotion et modernité. Sa voix explore les thèmes de l’amour, de l’exil, de l’identité et de la mémoire, mêlant compositions personnelles et reprises revisitées. Sa musique devient un lieu de partage et de rencontre, où les émotions prennent vie et les silences trouvent une voix.

https://www.instagram.com/dilanozsu/

Trio marseillais, BIENSÜRE oscille entre groove, psych-disco et mélodies anatolienne. Leur musique, à la fois solaire et psychédélique, est l’hymne d’une jeunesse révoltée dans un monde en bascule éternelle.

https://www.instagram.com/biensure_/



DJ et productrice franco-marocaine, Koumiya explore les scènes contemporaines du Maghreb et du Machrek dans un paysage sous l’influence de la bass music, du rap, des musiques nord africaines & arabes. Ses sets syncopés racontent une poésie émancipatrice et combative en expérimentant des alliances sonores

https://www.instagram.com/_koumiya/

Adhésion à l’association obligatoire le montant est libre !

PRIX Solidaire 5€ Classique 8€ https://www.helloasso.com/…/evene…/biensure-fete-rentree

Repas à prix doux proposés sur place de 19h30 à 22h.

(village) 623 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Festive sonic explorations: immersive synthwave with South Analogic Massage Club, Anatolian folk with Dilan Öszu, psychedelic groove with Biensüre and committed bass music with Koumiya. To be experienced at Talus, Marseille.

German :

Klangliche und festliche Erkundungen: immersiver Synthwave mit South Analogic Massage Club, anatolischer Folk, getragen von Dilan Öszu, Psychedelic Groove von Biensüre und engagierte Bassmusik mit Koumiya. Zu erleben im Talus, Marseille.

Italiano :

Esplorazioni sonore festose: synthwave immersiva con South Analogic Massage Club, folk anatolico con Dilan Öszu, groove psichedelico con Biensüre e bass music impegnata con Koumiya. Da provare al Talus di Marsiglia.

Espanol :

Exploraciones sónicas festivas: synthwave envolvente con South Analogic Massage Club, folk de Anatolia con Dilan Öszu, groove psicodélico con Biensüre y bass music comprometida con Koumiya. En Talus, Marsella.

