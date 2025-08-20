BIENTOT Festival d’Aurillac Aurillac

BIENTOT Festival d’Aurillac Aurillac mercredi 20 août 2025.

BIENTOT 20 – 23 août Festival d’Aurillac Cantal

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T18:45:00 – 2025-08-20T19:45:00

Fin : 2025-08-23T18:45:00 – 2025-08-23T19:45:00

Dans le cadre du Festival d’Aurillac, le Collectif Bolides joue sa nouvelle création, BIENTÔT, du 20 au 23 août 2025 à 18h45 – pastille 91 avenue de la République dans le Centre d’Aurillac.

Durée 1 heure

Tout public

BIENTÔT est la quête d’un groupe ayant pour but de dire la phrase qui va changer le monde. C’est cet espoir démesuré qui réunit et porte les membres de la troupe. Le groupe fait face à une structure qui les surplombe, d’où monte et descend un micro suspendu. Élément central à l’origine de leur présence, il est celui qui transmettra la phrase au reste du monde.

Chant, danse, clown, acrobatie, la troupe met tout à profit et se jette à corps perdu dans sa quête pour changer le monde.

D’essais infructueux en échecs cuisants, elles et ils ne renoncent pas. Si jusqu’ici rien n’a marché, c’est que tout pourrait marcher.

Mêlant références à la culture pop et clown contemporain, entre absurdité et tragédie, le spectacle bascule d’un genre à l’autre dans un joyeux bouillonnement.

Nous remercions nos partenaires et soutiens sur ce spectacle :

Coproductions : L’Espace Périphérique (Ville de Paris- La Villette), Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, Le Théâtre Victor Hugo de Bagneux et le Réseau Actes If en Ile de France.

Avec le soutien : du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, d’ADAMI, de la Région Ile de France et de la Ville de Paris via l’aide à la résidence.

Soutiens et accueil en résidence : L’Espace Périphérique (Ville de Paris- La Villette), Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, La Fabrique à Nantes, L’Atelier du Plateau dans le 19ème arr. de Paris, Le Pavillon de Romainville, Les Noctambules à Nanterre, Le Samovar à Bagnolet, La Lisière à Bruyères-le-Châtel et le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie.

Festival d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « collectif.bolides@gmail.com »}]

Collectif Bolides (Giovanni Arnoux-Bellavitis, Thomas Bosquet, Léa Delmart, Nassim Faranpour, Louise Le Riche Lozac’hmeur, Margaux Marsollier et Jonas Thierry) theatre chant

Philippe De Ram