Bientôt la vague, exposition et spectacle théâtral à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Bientôt la vague, exposition et spectacle théâtral à Beauséjour

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La ville de Châtelaillon-Plage, en partenariat avec l’agglomération de La Rochelle présente l’exposition et le spectacle Bientôt la vague , vendredi 5 décembre à 19h à Beauséjour.

English :

The town of Châtelaillon-Plage, in partnership with the La Rochelle agglomeration, presents the exhibition and show Bientôt la vague , Friday December 5 at 7pm at Beauséjour.

German :

Die Stadt Châtelaillon-Plage präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Ballungsraum La Rochelle die Ausstellung und das Schauspiel Bientôt la vague (Bald die Welle) am Freitag, den 5. Dezember um 19 Uhr im Beauséjour.

Italiano :

La città di Châtelaillon-Plage, in collaborazione con l’agglomerato di La Rochelle, presenta la mostra e lo spettacolo Bientôt la vague (Presto l’onda) venerdì 5 dicembre alle 19.00 al Beauséjour.

Espanol :

La ciudad de Châtelaillon-Plage, en colaboración con la aglomeración de La Rochelle, presenta la exposición y espectáculo Bientôt la vague (Pronto la ola) el viernes 5 de diciembre a las 19.00 h en Beauséjour.

