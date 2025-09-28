Bientôt l’Automne, plantes pour le foie à découvrir & conseils Avallon

Bientôt l’Automne, plantes pour le foie à découvrir & conseils

Rendez-vous devant la mairie Avallon Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-28 10:00:00

Venez découvrir dans les jardins terrasses de l’association Traverses à Avallon, les plantes médicinales accompagnatrices du foie ainsi que ses magnifiques jardins, patrimoine incontestable de la ville. Au terme de la balade une dégustation gratuite sera proposée ainsi que des recettes et une bibliographie. Balade accompagnée par Dominique Verrier Compain, naturopathe. .

Rendez-vous devant la mairie Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 14 88 doby-verrier.compain@wanadoo.fr

