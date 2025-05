Bientôt les vacances ! – Musée Quai Zola Rennes, 28 juin 2025, Rennes.

Bientôt les vacances ! Musée Quai Zola Rennes 28 et 29 juin

Une visite qui évoque le temps des vacances et des voyages au sein des collections permanentes du musée.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-06-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T17:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/bientot-les-vacances-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine