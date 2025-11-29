Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bientôt Noël ! Maison du Mouton salle de l’alpagerie Vasles

Bientôt Noël ! Maison du Mouton salle de l’alpagerie Vasles samedi 29 novembre 2025.

Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-11-29
2025-11-29

La magie de Noël s’invite à Vasles !

Viens te plonger dans l’ambiance des fêtes à la Maison du Mouton.

Au programme de la journée

– Marché de Noël artisanat, producteurs et créateurs locaux
– Jeux en bois pour petits et grands
– Spectacle “Toundra” de Les Expl’Orateurs
– La Frat’Fanfare animera le bourg

Et pour clôturer cette belle journée concert de gospel à l’église avec Gospel’ère et Frat’Voices

Buvette et restauration sur place

Viens partager un moment chaleureux, gourmand et festif en famille ou entre amis ❤️   .

Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 

