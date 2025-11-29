Bientôt Noël ! Maison du Mouton salle de l’alpagerie Vasles

Bientôt Noël !

Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

La magie de Noël s’invite à Vasles !

Viens te plonger dans l’ambiance des fêtes à la Maison du Mouton.

Au programme de la journée

– Marché de Noël artisanat, producteurs et créateurs locaux

– Jeux en bois pour petits et grands

– Spectacle “Toundra” de Les Expl’Orateurs

– La Frat’Fanfare animera le bourg

Et pour clôturer cette belle journée concert de gospel à l’église avec Gospel’ère et Frat’Voices

Buvette et restauration sur place

Viens partager un moment chaleureux, gourmand et festif en famille ou entre amis ❤️ .

