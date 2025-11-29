Bientôt Noël ! Maison du Mouton salle de l’alpagerie Vasles
Bientôt Noël ! Maison du Mouton salle de l’alpagerie Vasles samedi 29 novembre 2025.
Bientôt Noël !
Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
La magie de Noël s’invite à Vasles !
Viens te plonger dans l’ambiance des fêtes à la Maison du Mouton.
Au programme de la journée
– Marché de Noël artisanat, producteurs et créateurs locaux
– Jeux en bois pour petits et grands
– Spectacle “Toundra” de Les Expl’Orateurs
– La Frat’Fanfare animera le bourg
Et pour clôturer cette belle journée concert de gospel à l’église avec Gospel’ère et Frat’Voices
Buvette et restauration sur place
Viens partager un moment chaleureux, gourmand et festif en famille ou entre amis ❤️ .
Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34
English : Bientôt Noël !
German : Bientôt Noël !
Italiano :
Espanol : Bientôt Noël !
L’événement Bientôt Noël ! Vasles a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine