Bienvenue à bord – Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tarif unique – 5 € (avec le Pass) ou 7 € (sans le Pass) Tout public, En famille

À l’opéra, c’est fou comme on peut chanter avec conviction sur des bateaux. Chants de marin, bien sûr, vociférations de pirates, doux chants d’amour à la proue d’un quelconque Titanic, airs de bravoure du Pirate de Vincenzo Bellini ou du Corsaire de Giuseppe Verdi…Il se passe des choses passionnantes sur les scènes d’opéra lorsqu’elles se transforment en ponts de navires à voile, à aubes, à vapeur, ou en puissants transatlantiques. Les compositeurs, eux-mêmes, ont aimé prendre le large et nous faire partager le plaisir d’écouter chanter Les Gars de la marine. On entendra donc des extraits des Pirates de Penzance, délirante opérette de Gilbert et Sullivan, de la Marie Galante composée, en France, par Kurt Weill avant son exil en Amérique, du Show Boat de Jerome Kern et, bien sûr, du Robinson Crusoé de Jacques Offenbach, qui va clore à Nantes et Angers cette saison 2025-2026.Durée : environ 1 heure

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/bienvenue-a-bord



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