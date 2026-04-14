Bienvenue à bord – Angers Nantes Opéra, Théâtre Graslin, Nantes

Bienvenue à bord – Angers Nantes Opéra Mercredi 29 avril, 19h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Tarif unique – 5 € (avec le Pass) ou 7 € (sans le Pass)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00

À l’opéra, c’est fou comme on peut chanter avec conviction sur des bateaux. Chants de marin, bien sûr, vociférations de pirates, doux chants d’amour à la proue d’un quelconque Titanic, airs de bravoure du Pirate de Vincenzo Bellini ou du Corsaire de Giuseppe Verdi…

Il se passe des choses passionnantes sur les scènes d’opéra lorsqu’elles se transforment en ponts de navires à voile, à aubes, à vapeur, ou en puissants transatlantiques. Les compositeurs, eux-mêmes, ont aimé prendre le large et nous faire partager le plaisir d’écouter chanter Les Gars de la marine. On entendra donc des extraits des Pirates de Penzance, délirante opérette de Gilbert et Sullivan, de la Marie Galante composée, en France, par Kurt Weill avant son exil en Amérique, du Show Boat de Jerome Kern et, bien sûr, du Robinson Crusoé de Jacques Offenbach, qui va clore à Nantes et Angers cette saison 2025-2026.

Durée : environ 1 heure

Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/bienvenue-a-bord »}]

Ça va mieux en le chantant. nantes nantes métropole

© Makiko Furuichi