Bienvenue à bord du Cin’Express ! Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Bienvenue à bord du Cin’Express ! Samedi 20 septembre, 18h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Rendez-vous à l’auditorium !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

Projection d’un film patrimonial où le train a toute son importance, porté par l’un des meilleurs acteurs muets de sa génération !

