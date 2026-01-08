Bienvenue à Chicon la Vallée Espace Jean Jaurès Gannat
Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat Allier
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
A l’invitation du Théâtre Atelier Bûle, La compagnie La Voyette propose un Seule en scène autour du thème de l’urbanisme.
Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatrebule.fr
English :
At the invitation of the Théâtre Atelier Bûle, the La Voyette company presents a Seule en scène on the theme of urban planning.
