Bienvenue à Colomeri ! Vatan

Bienvenue à Colomeri !

1 Place Pillain Vatan Indre

Début : Vendredi 2025-10-24 19:00:00

2025-10-24

Sortie de Résidence de la compagnie Aour . Pièce de théâtre ouverte à tous. Suivie d’un pot d’amitié

Tout commence par un hommage à l’absurde une réunion ubuesque des administrés du village imaginaire de Colomeri, en Italie. Le maire et les villageois ferraillent pour trouver un moyen de rendre leur commune attrayante aux touristes. Il nous faut un plan B. C’était le troisième plan B en un mois, monsieur le Maire. On est tous un peu à court à présent . Les idées les plus loufoques sont lancées, car le bourg n’a rien de singulier aucun fait historique marquant, aucun monument à visiter. Soudain c’est l’étincelle, l’idée de génie pourquoi ne pas créer le premier écomusée de la crise européenne ? .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46

English :

The Aour company’s residency is over. Play open to all. Followed by a friendly drink

German :

Abschluss der Residenz der Theatergruppe Aour . Theaterstück, das für alle offen ist. Anschließend ein Umtrunk

Italiano :

Uscita dalla residenza aziendale Aour . Spettacolo aperto a tutti. Seguito da un aperitivo conviviale

Espanol :

Salida de la residencia de la compañía Aour . Obra abierta a todos. Seguido de una copa amistosa

