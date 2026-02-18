Bienvenue à Kinderland Haguenau

Bienvenue à Kinderland

Passage Françoise Dolto Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-09 08:00:00

fin : 2026-03-20 17:30:00

2026-03-09

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire, imaginée et réalisée grâce aux petites mains créatives des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés par leurs adultes encadrants pleins d’idées.

Plongez dans La Forêt Noire revisitée , un monde merveilleux où les arbres chuchotent, les couleurs dansent et la curiosité est reine. Et surtout… ouvrez grand les yeux des surprises visuelles vous attendent tout au long du parcours.

Kinderland , c’est un univers magique où l’enfance nous rappelle combien rêver, créer et s’émerveiller font grandir le monde.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Passage Françoise Dolto Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 80 relaispetiteenfance@agglo-haguenau.fr

English :

As part of the Cultural Fortnight dedicated to Germany, come and discover the new temporary exhibition, imagined and created by the creative little hands of children aged 0 to 6, accompanied by their adult supervisors full of ideas.

