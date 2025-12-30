BIENVENUE A LA CAF PELOUSSE PARADISE Ales

BIENVENUE A LA CAF Début : 2026-01-23 à 19:00. Tarif : – euros.

Tout est possible à la Caisse d’Allocations Faciles, même le pire ! Surtout quand Bernard débarque dans le bureau de Corinne, pour remplacer Michel qui est mort de fatigue… Corinne Lemoine : incompétente, fainéante, commère et débordée, entre arrêts maladies et pauses cafés. Seule pour gérer l’accueil de la Caf depuis le départ de Michel, elle brasse du vent plus soucieuse de son café ou de son rouge à lèvres que de ses allocataires.Jusqu’à ce qu’elle forme un petit nouveau : Bernard Poirot : Vieux garçon, coincé et fragile, il est vite débordé et n’a pas le temps de découper ses timbres, très sensible, il n’hésite pas à pleurer pour un oui ou pour un non.Ces 2 personnages, bien trempés que tout oppose, vont devenir très proches avec comme point commun leur incompétence et vont tout faire pour ne rien faire, le tout en se plaignant !Et malgré le physique ingrat de Bernard, il a un atout qui pourrait bien faire chavirer Corinne…

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30