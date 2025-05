BIENVENUE À LA FERME – Bretx, 7 juin 2025 07:00, Bretx.

Prêts pour une échappée belle ? Les fermes de Haute-Garonne vous ouvrent leurs portes pour un week-end champêtre inoubliable ! Venez rencontrer des agriculteurs passionnés, découvrir leurs métiers et savourer des produits d’exception.

Dans le cadre des journées portes ouvertes de « Fermes en Fêtes », venez découvrir la ferme des cochons bio. Eddy GEORGET et sa famille vous invitent à découvrir leur élevage en plein air et en Agriculture Biologique. Des animations sont prévues, ainsi qu’un marché fermier. Les repas des midis sont possibles sur réservation. .

Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

English :

Ready for a beautiful escape? The farms of Haute-Garonne open their doors to you for an unforgettable weekend in the countryside! Come and meet passionate farmers, discover their trades and taste exceptional products.

German :

Sind Sie bereit für eine Flucht aus dem Alltag? Die Bauernhöfe der Haute-Garonne öffnen Ihnen ihre Türen für ein unvergessliches Wochenende auf dem Land! Treffen Sie leidenschaftliche Landwirte, lernen Sie ihre Berufe kennen und genießen Sie außergewöhnliche Produkte.

Italiano :

Siete pronti a staccare la spina? Le fattorie dell’Alta Garonna vi aprono le porte per un indimenticabile weekend in campagna! Venite a conoscere agricoltori appassionati, a scoprire i loro mestieri e a gustare prodotti eccezionali.

Espanol :

¿Listo para desconectar? Las granjas de Haute-Garonne le abren sus puertas para un fin de semana inolvidable en plena naturaleza Venga a conocer a agricultores apasionados, a descubrir sus oficios y a degustar productos excepcionales.

