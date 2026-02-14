Bienvenue à la ferme Gard au SIA, Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75), Paris

Bienvenue à la ferme Gard au SIA 21 février – 1 mars Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T09:30:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:30:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Rendez-vous au Hall 7.3 pour découvrir les saveurs authentiques du Gard avec Bienvenue à la Ferme !

Venez rencontrer nos producteurs passionnés et déguster le meilleur de notre terroir. Une expérience gourmande et conviviale vous attend !

À très vite sur notre stand !

Le Gard à l’honneur au Salon de l’Agriculture !