Bienvenue à la ferme Gard au SIA, Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75), Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T09:30:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-01T09:30:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00
Rendez-vous au Hall 7.3 pour découvrir les saveurs authentiques du Gard avec Bienvenue à la Ferme !
Venez rencontrer nos producteurs passionnés et déguster le meilleur de notre terroir. Une expérience gourmande et conviviale vous attend !
À très vite sur notre stand !
Le Gard à l’honneur au Salon de l’Agriculture !