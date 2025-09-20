Bienvenue à la ferme ! Mairie du 9e arrondissement PARIS

Chèvres, chevreaux, agneaux, petits cochons, oies, poules, coqs, canards, canetons, lapins venez (re)découvrir les animaux de la basse-cour le 20 et 21 septembre prochain à la mairie du Neuf. Les visites seront ponctuées de mini-spectacles de 15 minutes toute la journée où les enfants auront le l’opportunité de traire la chèvre et donner le biberon au chevreau, à l’agneau et au petit cochon.

Visite libre toute la journée de 10h00 à 18h00 le samedi 20 et de 10h00 à 17h00 le dimanche 21.

Spectacles interactifs à 11h00 – 15h00 – 17h00

Vous pourrez ponctuer votre visite à la ferme d’une visite guidée de l’Hôtel d’Augny qui abrite la mairie du 9e ainsi qu’une visite de l’exposition « Des ponts dessinés à la main » d’Alain Spielmann.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la mairie du 9e se transforme en ferme.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

https://mairie09.paris.fr/pages/la-ferme-du-9e-samedi-20-et-21-septembre-32293