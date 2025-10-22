Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan

Musée de l’école rurale Croas Névez Trégarvan Finistère

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-22 2025-10-29

Les animaux de la ferme pédagogique de Lauben s’installent à l’occasion des vacances de la Toussaint à l’école rurale pour deux après-midi.

Au programme échanges, découverte, jeux pédagogiques, nourrissage des animaux avec Béatrice Golhen. Un moment de rencontre et de partage tout en douceur avec lapins, ponette, cochons d’inde…

En famille pour les enfants accompagnés dès 3 ans .

Musée de l’école rurale Croas Névez Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

