Bienvenue à la Ferme pédagogique de la MASTE Nogent-sur-Oise

Bienvenue à la Ferme pédagogique de la MASTE

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise

Gratuit

Début : 2025-09-01

fin : 2025-12-19

2025-09-01 2025-11-03

La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire le mercredi de 14h à 17h

et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Pendant les vacances, ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h.

Venez rendre visite aux poules, poneys, lapins, moutons, canards et aux petits chevreaux qui ont rejoint la famille !

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook « Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise » ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt « République » 0 .

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr

