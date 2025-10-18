Bienvenue à la Ferme pédagogique de la MASTE Nogent-sur-Oise
Bienvenue à la Ferme pédagogique de la MASTE Nogent-sur-Oise samedi 18 octobre 2025.
Bienvenue à la Ferme pédagogique de la MASTE
33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-12-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-12-20
La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire le mercredi de 14h à 17h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pendant les vacances, ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Venez rendre visite aux poules, poneys, lapins, moutons, canards et aux petits chevreaux qui ont rejoint la famille !
Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture
Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook « Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise » ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt « République » 0 .
33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bienvenue à la Ferme pédagogique de la MASTE Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise