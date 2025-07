Bienvenue à la Ferme Portes ouvertes à la Ferme des Caps La Ferme des Caps Plurien

Bienvenue à la Ferme Portes ouvertes à la Ferme des Caps La Ferme des Caps Plurien mardi 29 juillet 2025.

La Ferme des Caps 4 La Ville Halna Plurien Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-29 09:00:00

fin : 2025-07-29 23:00:00

2025-07-29

Partez à la découverte d’une brasserie familiale et paysanne avec Caroline et Adrien !

De 9h à 18h Visite guidée de la brasserie découvrez comment sont brassées les bières paysannes, avec dégustation offerte !

Dès 18h30 Restauration sur place avec moules-frites, burgers, galettes et crêpes.

À partir de 19h Ambiance bretonne garantie avec démonstration et initiation à la danse, suivies de chansons traditionnelles.

GRATUIT Entrée libre Venez nombreux ! .

La Ferme des Caps 4 La Ville Halna Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 76 88

