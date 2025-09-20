Bienvenue à la Maison de Nostradamus MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence

Bienvenue à la Maison de Nostradamus 20 et 21 septembre MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Bienvenue à la Maison de Nostradamus, demeure historique du célèbre apothicaire et astrologue du XVIe siècle. Découvrez sa vie fascinante, ses prophéties énigmatiques et le contexte de son époque à travers une exposition immersive. Un voyage unique au cœur de la Renaissance, à Salon-de-Provence.

Une petite exposition vous invite également à explorer l’évolution architecturale de la Maison de Nostradamus au fil du temps.

(Pas de visites libres pendant les visites guidées)

MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 http://www.salon-de-provence.org La maison que Nostradamus habita de 1547 à sa mort en 1566 propose un circuit muséographique sur trois étages, dix salles avec visites audio-guidées (cinq langues au choix). Au rez-de-chaussée : expositions temporaires. Labellisée Maison des illustres Centre ancien. Accès piétons. Parkings à proximité.

