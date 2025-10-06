Bienvenue à la retraite Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer

Bienvenue à la retraite Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer lundi 6 octobre 2025.

Bienvenue à la retraite

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 15:00:00

fin : 2025-12-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-06 2025-10-13 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-08

Ateliers gratuit. Conseils pratiques, bons plans et informations sur les aides administratives et financières existantes.

Le CCAS de Courseulles-sur-Mer, en partenariat avec la CARSAT Normandie, met en place l’atelier Bienvenue à la Retraite , un dispositif destiné aux personnes récemment retraitées ou sur le point de le devenir.

Ces ateliers, gratuits et financés par la CARSAT Normandie, visent à aider les nouveaux retraités à mieux vivre cette étape importante de leur vie. Au programme conseils pratiques, bons plans et informations sur les aides administratives et financières existantes auxquelles chacun peut prétendre. L’occasion également de connaître les activités locales, de s’impliquer en devenant bénévole, de participer à la valorisation du territoire ou de connaître les infrastructures disponibles sur place.

Les séances se dérouleront en petits groupes de 8 à 15 participants pour un accompagnement personnalisé. L’atelier comprend 7 séances de 2 heures, organisées de 15h à 17h à la salle Quiquemelle.

Elles porteront sur

• 6 octobre Apprenons à nous connaître

• 13 octobre Mes démarches administratives et financières

• 3 novembre Mes envies, mes projets, mon tempo

• 10 novembre Je continue de prendre soin de moi (sommeil, activité physique, nutrition…)

• 17 novembre Du temps pour soi, du temps à offrir aux autres (bénévolat, tissu associatif local)

• 1er décembre J’aide un proche au quotidien, je veille à mon équilibre

• 8 décembre Bilan, point d’étape dans la réalisation des projets

Informations pratiques

Cet atelier s’adresse exclusivement aux personnes déjà à la retraite depuis moins de 2 ans, ou prévoyant de partir à la retraite dans les 2 années à venir.

Les personnes éligibles recevront une invitation personnalisée de CARSAT Normandie.

Inscriptions auprès du Centre Social de Courseulles-sur-Mer

– Tel 02 31 36 17 57

– Mail centresocial@ville-courseulles.fr

– Sur place au 22 rue Rhené Bâton .

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 57

English : Bienvenue à la retraite

Free workshops. Practical advice, tips and information on administrative and financial assistance.

German : Bienvenue à la retraite

Kostenlose Workshops. Praktische Ratschläge, gute Tipps und Informationen über bestehende administrative und finanzielle Hilfen.

Italiano :

Workshop gratuiti. Consigli pratici, suggerimenti utili e informazioni sugli aiuti amministrativi e finanziari esistenti.

Espanol :

Talleres gratuitos. Consejos prácticos, buenos trucos e información sobre las ayudas administrativas y financieras existentes.

L’événement Bienvenue à la retraite Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme de Cœur de Nacre