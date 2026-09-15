Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Bienvenue à la retraite

6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:00:00

fin : 2026-10-08 17:59:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous proposer un cycle de 6 séances collectives de 3 heures (matin et / ou après-midi). .

6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88

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English : Bienvenue à la retraite

L’événement Bienvenue à la retraite Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn