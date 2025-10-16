Bienvenue à la retraite Tence

Bienvenue à la retraite Tence jeudi 16 octobre 2025.

Bienvenue à la retraite

Tence Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17 2025-10-28

A la retraite une nouvelle vie commence !

Vous êtes bientôt à la retraite ou retraité depuis peu ? Participez gratuitement à un programme convivial pour vivre pleinement la retraite..

.

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 33 65 34

English :

Retirement is the start of a new life!

Are you about to retire or have you recently retired? Participate free of charge in a friendly program to help you live retirement to the full…

German :

Im Ruhestand beginnt ein neues Leben!

Sind Sie bald im Ruhestand oder erst seit kurzem im Ruhestand? Nehmen Sie kostenlos an einem geselligen Programm teil, um den Ruhestand in vollen Zügen zu genießen…

Italiano :

Quando si va in pensione inizia una nuova vita!

State per andare in pensione o ci siete andati da poco? Partecipate a un programma gratuito e amichevole per aiutarvi a vivere appieno la vostra pensione…

Espanol :

Con la jubilación empieza una nueva vida

¿Está a punto de jubilarse o se ha jubilado recientemente? Participe en un programa amistoso y gratuito que le ayudará a vivir plenamente su jubilación…

