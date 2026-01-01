Bienvenue à la Tricothèque Médiathèque de La Haye Pesnel La Haye-Pesnel

Bienvenue à la Tricothèque

Médiathèque de La Haye Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Ce rendez-vous incontournable des amoureux ou novices du tricot ou crochet, nommé Tricothèque , se tient tous les derniers samedis du mois, pour tous sans conditions d’âge !

Avec un nouveau projet à l’ordre du jour aidez-nous à décorer la Haye-Pesnel !

Gratuit Tout public Entrée libre .

Médiathèque de La Haye Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

