Bienvenue à la Tricothèque Médiathèque de La Haye Pesnel La Haye-Pesnel

Médiathèque de La Haye Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
Ce rendez-vous incontournable des amoureux ou novices du tricot ou crochet, nommé Tricothèque , se tient tous les derniers samedis du mois, pour tous sans conditions d’âge !
Avec un nouveau projet à l’ordre du jour aidez-nous à décorer la Haye-Pesnel !
Gratuit Tout public Entrée libre .
Médiathèque de La Haye Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
