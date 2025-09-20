Bienvenue à l’Ambassade de Bulgarie – Hôtel de Monstiers-Mérinville Ambassade de Bulgarie Paris

Bienvenue à l’Ambassade de Bulgarie – Hôtel de Monstiers-Mérinville Samedi 20 septembre, 10h00 Ambassade de Bulgarie Paris

Les participants ayant réservé à l’avance via le lien ci-joint seront accueillis en priorité

L’Ambassade de Bulgarie en France ouvre ses portes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Ambassade de Bulgarie en France a le plaisir de vous accueillir le samedi 20 septembre 2025, dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de Monstiers-Mérinville, siège de la mission diplomatique depuis plusieurs décennies.

Venez découvrir ce magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, situé au cœur de Paris, dont l’architecture élégante et l’histoire riche témoignent du patrimoine culturel français et européen.

