Bienvenue à l’Arboretum Ingrannes

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14

Ouverture de la saison 2026

Cadeau de bienvenue 1 billet acheté ce samedi = un billet demi-tarif en 2026

1 billet acheté ce dimanche vous permettra de bénéficier d’une des deux visites guidées, à 11 ou à 15h, sans supplément, réservation fortement conseillée.Familles

Cadeau de bienvenue 1 billet acheté ce samedi = un billet demi-tarif offert pour le jour de votre choix en 2026

Dimanche 2 visites guidées sans supplément tarifaire, à 11h ou à 15h, pour s’initier à la richesse paysagère, botanique et historique de cet Arboretum remarquable. Réservation fortement conseillée.

Les océans de bruyères ondoient gaiement sous les glorieux conifères du monde. Ils fleurissent les sous-bois en mauve, parme, rose et blanc. Aux arbres, les bourgeons palpitent grâce au soleil printanier. Les oiseaux chantent. Les allées au gazon vert et ras se faufilent entre les parterres aux inspirations asiatiques et américaines. Venez découvrir ce havre de paix au cœur de la forêt d’Orléans. 12.5 .

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Opening of the 2026 season

Welcome gift: 1 ticket bought this Saturday = one half-fare ticket in 2026

1 ticket purchased this Sunday entitles you to one of two guided tours, at 11am or 3pm, at no extra charge. Reservations strongly advised.

