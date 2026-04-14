Bienvenue à l’Usine Végétale, L’Usine Végétale, Le Fieu

Bienvenue à l’Usine Végétale Samedi 6 juin, 10h00 L’Usine Végétale Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

L’Usine Végétale 8 Au Communal – 33230 LE FIEU Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cantine209@gmail.com »}]

Bienvenue à l’Usine Végétale ! Un évènement annuel et Printanier qui ouvre la belle saison au jardin : Vide grenier / Atelier fait main / Produits locaux / Restauration et Buvette !

CANTINE 209