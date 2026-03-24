Bienvenue à Paplaland, Solveig Maupu

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-19

Vernissage dimanche 19 avril 2026 à 18h

Les papiers et les plastiques des vecteurs de narration à portée de mains. Une immersion dans la fluidité et le froissage. L’exploration de matériaux antinomiques et adorés, d’une grande diversité dans leur forme, leur épaisseur, leur sonorité. En se concentrant sur le toucher, l’installation est une invitation au jeu. Un voyage entre les matériaux et la manipulation marionnettique. Bienvenue à Paplaland ! .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

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English :

Opening: Sunday April 19, 2026 at 6 p.m

L’événement Bienvenue à Paplaland, Solveig Maupu Fillé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe