Bienvenue à Rio ! centre de loisir Macaron Blainville-sur-l’Eau

Bienvenue à Rio !

centre de loisir Macaron 3 cour Jean Jaurès Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-16

l’hiver est encore, alors viens te réchauffer du 16 au 27 février à Macaron en venant découvrir le Pays du Carnaval BEM-VINDOS AO RIO (Bienvenue à Rio) comme disent les Cariocas !

Création de costumes, préparation de spectacle, découvert du Brésil avec sa faune, sa flore et sa forêt, projection du film RIO 2… et bien d’autres choses encore t’attendent à Macaron !

Inscriptions en structures jusqu’au 6 février.Enfants

.

centre de loisir Macaron 3 cour Jean Jaurès Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 98 61 macaron@blainvillesurleau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

winter is still here, so come and warm up from February 16 to 27 at Macaron by discovering the Land of Carnival: BEM-VINDOS AO RIO (Welcome to Rio) as the Cariocas say!

Costume creation, show preparation, discovery of Brazil with its fauna, flora and forest, screening of the film RIO 2? and much more await you at Macaron!

Enrolment deadline: February 6.

L’événement Bienvenue à Rio ! Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-01-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS