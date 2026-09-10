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Bienvenue ! Atelier de conversation et de partage pour parler français Bibliothèque Villejean Rennes

mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Bienvenue ! Atelier de conversation et de partage pour parler français Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 2 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Apprentissage du français

Participez aux ateliers de conversation et de partage pour apprendre à parler français avec d’autres personnes. Si vous avez des enfants qui ne vont pas encore à l’école, vous pouvez venir avec eux. Ils seront accueillis par des bibliothécaires en chansons, histoires et petits jeux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-02T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-02T11:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


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