Bienvenue ! Atelier de conversation et de partage pour parler français Bibliothèque Villejean Rennes
mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Bienvenue ! Atelier de conversation et de partage pour parler français Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 16 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Apprentissage du français
Participez aux ateliers de conversation et de partage pour apprendre à parler français avec d’autres personnes. Si vous avez des enfants qui ne vont pas encore à l’école, vous pouvez venir avec eux. Ils seront accueillis par des bibliothécaires en chansons, histoires et petits jeux.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-16T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T11:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
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