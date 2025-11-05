Bienvenue au café de l’agro ! Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES Cherbourg-en-Cotentin

Mercredi 5 novembre, 13h00 Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T13:00:00 – 2025-11-05T15:30:00

Fin : 2025-11-05T13:00:00 – 2025-11-05T15:30:00

Dans un contexte où l’industrie agroalimentaire joue un rôle crucial dans l’économie locale et nationale, nous avons le plaisir de vous inviter à une action de valorisation dédiée à ce secteur dynamique et innovant. Entreprises (notamment Les Maitres Laitiers du Cotentin la Satmar et Filpromer), experts métiers et formateurs seront présents pour vous expliquer les différentes formations proposées, les compétences recherchées par les entreprises, les différents métiers du secteur.

Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES 50100 Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandy

La semaine de l'industrie agroalimentaire