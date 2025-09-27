Bienvenue au Club ou l’histoire d’un divorcé Espace Georges Duby Éguilles

Seul en scène de et par Gérard Dubouche. L’histoire d’un divorce pas comme les autres. Un spectacle drôle; Une performance d’acteur.

Seul en scène, interprété et co-écrit par Gérard Dubouche et Didier Landucci (Les bonimenteurs).

Créé il y a plus de 20 ans, joué un peu partout pendant plusieurs années, puis laissé en jachère pendant presque 15 ans, il revient en 2025, toujours d’actualité et bonifié par l’expérience acquise, au fil du temps, par son interprète.

Dans ce spectacle, Gérard raconte une histoire, son histoire.

Sa rencontre avec une jeune espagnole, son mariage, son divorce, sa déprime et son nouveau départ, en déclinant une galerie de personnages dans des situations totalement loufoques.

Gérard Dubouche fait la part belle au comique de situation, à la composition et à la performance d’acteur. Il allie le réel à l’imaginaire et au second degré.

Une histoire qui touche et dans laquelle chacun peut se reconnaître pour en avoir été, un jour, acteur ou témoin. Du grand art assurément…



Vous avez peut-être déjà vu Gérard Dubouche sur scène dans L’intermittent, Vive les cons, Au bout du rouleau ou encore Les pieds tanqués.

Il figure également au générique de plus d’une centaine de films pour le grand et le petit écran. .

Espace Georges Duby 60 AV. Paul MAGALLON Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 49 15

English :

A one-man show by Gérard Dubouche. The story of a divorce unlike any other. A funny show; an actor’s performance.

German :

Allein von und mit Gérard Dubouche. Die Geschichte einer Scheidung, die nicht wie alle anderen ist. Eine lustige Aufführung; eine schauspielerische Leistung.

Italiano :

Una mostra personale di Gérard Dubouche. La storia di un divorzio diverso da tutti gli altri. Uno spettacolo divertente; una performance d’attore.

Espanol :

Espectáculo unipersonal de Gérard Dubouche. La historia de un divorcio sin parangón. Un espectáculo divertido; la interpretación de un actor.

