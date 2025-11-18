Bienvenue au Créatech : le FabLab où les idées prennent des super-pouvoirs ! IMT Mines Alès Alès

Bienvenue au Créatech : le FabLab où les idées prennent des super-pouvoirs ! Mardi 18 novembre, 08h00 IMT Mines Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Viens explorer le Hub Créativité ! En 2h, tu découvriras les machines du FabLab à travers des ateliers tournants : découpe laser, impression 3D et stickers vinyle. De ton dessin sur papier à l’objet réel, tu repartiras avec ta propre création unique !

IMT Mines Alès rue jules renard alès Alès 30100 Gard Occitanie marie.florin@mines-ales.fr

Transformez votre idée en réalité et repartez avec une création unique en explorant le Hub Créativité ! FabLab créativité