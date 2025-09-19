Bienvenue au Domaine de Malagar, maison de l’écrivain François Mauriac, Domaine de Malagar, Saint-Maixant

Informations pratiques

Bienvenue au Domaine de Malagar, maison de l’écrivain François Mauriac Dimanche 20 septembre, 10h30 Domaine de Malagar Gironde

Gratuit. Nombre de places limitée, sur réservation uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez des visites guidées et gratuites de la Maison de François Mauriac et de son parc, à Saint-Maixant, au cœur du Sud-Gironde.

Dans les pas de François Mauriac, chacun peut trouver son bonheur à Malagar. Patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine, le domaine est classé Monument historique, labellisé Maisons des Illustres, et ça découverte comprend :

Visite guidée et enrichie du rez-de-chaussée de la Maison, ponctuée de documents audio, vidéo et photo.

Exposition du Chai du Rouge avec accès aux bornes tactiles.

Visite guidée du Parc de 4 hectares, qui est lui aussi classé et où le majestueux tilleul de la cour est honoré du titre d’Arbre Remarquable de France.

Horaires des visites guidées

Maison (30 min) :

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h

Parc (30 min) :

10h30 – 11h30 – 12h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30

Réservation obligatoire – places limitées

Domaine de Malagar 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://malagar.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0557981717 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@malagar.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://malagar.fr/ »}] Jean Mauriac, arrière-grand-père de l’écrivain, achète le domaine en 1843 et lui donne l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui : une maison de maître enserrée par deux chais, un bâtiment de ferme prolongé par deux auvents, un parc de quatre hectares et un vignoble.

François Mauriac hérite du domaine en 1927 et y viendra régulièrement pour se reposer et travailler. Malagar demeure un lieu d’inspiration privilégié pour le romancier jusqu’à sa dernière venue en 1968.

Tout nouvellement restauré, Malagar est à la fois lieu de promenade et de flânerie, pôle de ressources documentaires et outil de médiation à destination des scolaires et des étudiants. Toutes les formes de culture y trouvent également place, et désormais les outils numériques sont de la partie pour apprécier encore plus intensément cet écrin si cher à François Mauriac !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez des visites guidées et gratuites de la Maison de François Mauriac et de son parc, à Saint-Maixant, au cœur du Sud-Gironde.

© Centre François Mauriac de Malagar