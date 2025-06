BIENVENUE AU LA BAULE JAZZ FESTIVAL 2025 – INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW – PARC DES DRYADES La Baule Escoublac

BIENVENUE AU LA BAULE JAZZ FESTIVAL 2025 – INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW – PARC DES DRYADES La Baule Escoublac mercredi 30 juillet 2025 .

BIENVENUE AU LA BAULE JAZZ FESTIVAL 2025 – INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW Début : 2025-07-30 à 19:00. Tarif : – euros.

Découvrez trois soirées inoubliables au Parc des Dryades lors du La Baule Jazz Festival 2025?! Mercredi 30 juillet : Plongez dans un univers explosif où le légendaire Boney Fields Band rend hommage à James Brown avec un show de rhythm’n blues et boogie-woogie, agrémenté par la virtuosité de Ben Toury et l’invité spécial Drew Davies. Jeudi 31 juillet : Laissez-vous transporter par l’élégance du Rhoda Scott Trio, suivi d’un voyage en profondeur dans le Chicago Blues Summer Tour – une soirée où le groove, le blues et l’émotion se rencontrent pour un rendez-vous musical d’exception. Vendredi 1?? août : Terminez ce week-end magique avec une soirée événement réunissant la chaleur cubaine de l’Alfredo Rodriguez Quintet et l’originalité du Luka Sestak Trio, pour une expérience qui réinvente le jazz avec passion et innovation. Chaque soirée promet une ambiance unique et festive, un véritable hommage à la diversité et à l’énergie du jazz, du blues et du rhythm’n blues. Venez vibrer au rythme de la musique dans ce cadre enchanteur?!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DES DRYADES PLACE DES DRYADES 44500 La Baule Escoublac 44