Bienvenue au musée Toccata Musée Toccata Tarare

Un seul niveau est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le musée Toccata, ouvert en 2021 dans l’ancien presbytère de l’église Saint-André, réunit une très belle collection d’instruments à clavier, notamment des pianos, harmoniums et orgues, amassés sa vie durant par Louis Boffard, facteur de pianos à Tarare.

Les instruments présentent près de deux siècles d’évolution musicale au cours desquels peuvent être aperçus les changements de mode, mais aussi les évolutions artisanales et industrielles.

Musée Toccata 8 rue du Château 69170 Tarare Tarare 69170 Au Julien Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 86 04 38

