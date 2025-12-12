Bienvenue aux enfants Lignières
Bienvenue aux enfants Lignières dimanche 29 mars 2026.
Bienvenue aux enfants
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Un dimanche après-midi consacré aux enfants !
Spectacle, musique, lecture, jeux, ateliers… Programmation à venir .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Sunday afternoon dedicated to children!
L’événement Bienvenue aux enfants Lignières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT LIGNIERES