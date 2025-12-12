Bienvenue aux enfants

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un dimanche après-midi consacré aux enfants !

Spectacle, musique, lecture, jeux, ateliers… Programmation à venir .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Sunday afternoon dedicated to children!

L’événement Bienvenue aux enfants Lignières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT LIGNIERES