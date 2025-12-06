Bienvenue aux nouveaux Vichysssois Vichy

Bienvenue aux nouveaux Vichysssois

Hôtel de Ville Vichy Allier

Début : 2025-12-06 10:00:00

Vous venez d’arriver à Vichy ? La ville est ravie de vous accueillir parmi ses nouveaux habitants. Comme chaque année, une journée d’accueil est organisée pour vous permettre de découvrir la ville et ses services

Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

English :

New to Vichy? The town is delighted to welcome you as one of its new residents. As every year, a welcome day is organized for you to discover the town and its services

German :

Sind Sie neu in Vichy? Die Stadt freut sich, Sie als neuen Einwohner begrüßen zu dürfen. Wie jedes Jahr wird ein Begrüßungstag organisiert, an dem Sie die Stadt und ihre Einrichtungen kennenlernen können

Italiano :

Siete appena arrivati a Vichy? La città è lieta di accogliervi tra i suoi nuovi abitanti. Come ogni anno, viene organizzata una giornata di benvenuto per farvi scoprire la città e i suoi servizi

Espanol :

¿Acaba de llegar a Vichy? La ciudad está encantada de acogerle como uno de sus nuevos residentes. Como cada año, se organiza una jornada de bienvenida para que descubra la ciudad y sus servicios

