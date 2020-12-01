Bienvenue chez Amina ! Maison de la Conversation Paris
Bienvenue chez Amina ! Maison de la Conversation Paris samedi 28 mars 2026.
Venez participer à un hommage unique rendu à la pop culture afro-féminine et au mythique magazine Amina, organisé par 3rd Culture.
Retrouvez-nous à la Maison de la Conversation le samedi 28 et le dimanche 29 mars, de 12h à 20h. Dans le cadre du Mois des droits des femmes, cet événement célèbre l’héritage et l’impact d’Amina à travers un programme riche et varié : projections documentaires, discussions, bar à tresses, et installations artistiques.
Vous pourrez découvrir des artefacts rares du magazine ainsi que d’autres objets rendant hommage aux femmes africaines. Le samedi, un atelier créatif exclusif sera proposé, et tout au long du week-end, des DJ sets et des performances viendront rythmer ce moment de célébration et de transmission.
Date
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2026
Horaires
12h à 20h
Tarif
- Pass 1 jour : 15€
- Pass 2 jours : 25€
- Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 10€ par jour
- Atelier créatif (samedi uniquement) : +5€ sur place
Animation / Organisation
3rd Culture
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
A l’occasion du mois des droits de la femme, 3rd culture a décidé de rendre hommage à certains éléments clés de la pop culture afro féminine en général et au magazine Amina en particulier.
Le dimanche 29 mars 2026
de 12h00 à 20h00
Le samedi 28 mars 2026
de 12h00 à 20h00
payant
Tarif
- Pass 1 jour : 15€
- Pass 2 jours : 25€
- Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 10€ par jour
- Atelier créatif (samedi uniquement) : +5€ sur place
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T13:00:00+01:00
fin : 2026-03-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-28T12:00:00+02:00_2026-03-28T20:00:00+02:00;2026-03-29T12:00:00+02:00_2026-03-29T20:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://shotgun.live/fr/events/bienvenue-chez-amina communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire