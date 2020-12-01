Bienvenue chez Amina ! Maison de la Conversation Paris

Venez participer à un hommage unique rendu à la pop culture afro-féminine et au mythique magazine Amina, organisé par 3rd Culture.

Retrouvez-nous à la Maison de la Conversation le samedi 28 et le dimanche 29 mars, de 12h à 20h. Dans le cadre du Mois des droits des femmes, cet événement célèbre l’héritage et l’impact d’Amina à travers un programme riche et varié : projections documentaires, discussions, bar à tresses, et installations artistiques.

Vous pourrez découvrir des artefacts rares du magazine ainsi que d’autres objets rendant hommage aux femmes africaines. Le samedi, un atelier créatif exclusif sera proposé, et tout au long du week-end, des DJ sets et des performances viendront rythmer ce moment de célébration et de transmission.

Date

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2026

Horaires

12h à 20h

Tarif

Pass 1 jour : 15€

15€ Pass 2 jours : 25€

25€ Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 10€ par jour

10€ par jour Atelier créatif (samedi uniquement) : +5€ sur place

Animation / Organisation

3rd Culture

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

A l’occasion du mois des droits de la femme, 3rd culture a décidé de rendre hommage à certains éléments clés de la pop culture afro féminine en général et au magazine Amina en particulier.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

