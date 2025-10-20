Bienvenue chez l’alchimiste Château de Grignan Grignan
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 15:30:00
fin : 2025-10-21 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-30 2025-10-31
Visite-atelier dès 8 ans
Après une courte visite du château, entrez dans l’atelier de l’alchimiste du Comte. Avec lui, apprenez les secrets de l’alchimie et des plantes.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English :
Workshop tour for ages 8 and up
After a short tour of the château, enter the workshop of the Count?s alchemist. With him, learn the secrets of alchemy and plants.
German :
Workshop-Besuch ab 8 Jahren
Nach einer kurzen Besichtigung des Schlosses betrittst du das Atelier des Alchemisten des Grafen. Lerne mit ihm die Geheimnisse der Alchemie und der Pflanzen kennen.
Italiano :
Tour del laboratorio per bambini a partire dagli 8 anni
Dopo una breve visita del castello, entrate nel laboratorio dell’alchimista del conte. Imparate con lui i segreti dell’alchimia e delle piante.
Espanol :
Visita taller para niños a partir de 8 años
Tras un breve recorrido por el castillo, entre en el taller del alquimista del Conde. Aprenda con él los secretos de la alquimia y de las plantas.
