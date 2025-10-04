Bienvenue chez mon producteur au naturel La ferme des Blottières Les Blottières Chemillé-en-Anjou

Les Blottières Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’un élévage de brebis

La Ferme des Blottières vous propose 3 visites différentes en 1 journée. À 10 h, venez découvrir l’exploitation avec le producteur accompagné d’un naturaliste du CPIE Loire Anjou, dans le cadre d’un RDV en Nature en Anjou. L’après-midi, apprenez en plus sur la production et la transformation de la châtaigne avec le (re)découverte du marron des Mauges. Lors de la visite, vous pourrez également vous immerger au milieu d’un troupeau de brebis et rencontrer Kastafiore, l’ânesse de protection du troupeau.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscription ouverte à partir du 11 septembre à 10 h.

C’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leur production, ces passionnées proposent des visites inédites. .

Les Blottières Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Bienvenue chez mon producteur au naturel, a behind-the-scenes look at a sheep farm

German :

Willkommen bei meinem Naturproduzenten, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Schafzucht

Italiano :

Bienvenue chez mon producteur au naturel, uno sguardo dietro le quinte di un allevamento di pecore

Espanol :

Bienvenue chez mon producteur au naturel, una mirada entre bastidores a una granja de ovejas

