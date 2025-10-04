Bienvenue chez mon producteur au naturel Le Verger de la petite Rainette Gesté Beaupréau-en-Mauges

Bienvenue chez mon producteur au naturel Le Verger de la petite Rainette

Gesté 405 La Gagnerie Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’un verger

Envie d’en savoir plus sur une entreprise arboricole biologique ? Venez visitez le verger de la Petite Rainette ! Romain Allaire vous expliquera ses choix techniques et environnementaux de la création de son exploitation jusqu’à aujourd’hui. Une dégustation de différentes variétés viendra clore la rencontre.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscription ouverte à partir du 11 septembre à 10 h.

C’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leur production, ces passionnées proposent des visites inédites. .

Gesté 405 La Gagnerie Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

