Bienvenue chez mon producteur au naturel Les jardins de Gogane Mauges-sur-Loire
La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-04
Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’une entreprise de cosmétiques naturels et huiles gourmandes
Producteurs de plantes médicinales et aromatiques, Dorothée et Manuel ont à cœur de cultiver les plantes pour que de la graine à votre peau ou à l’assiette, cela vienne des Mauges ! Ils transforment le tournesol en huile, les médicinales en cosmétiques naturelles (baumes et huiles pour le visage et le corps) et les aromates en huiles gourmandes infusées pour la cuisine ! La visite de la ferme démarre par les jardins pour ensuite découvrir les principes de transformation séchage sur claies, presse à huile, laboratoire pour finir par une découverte des cosmétiques et une dégustation d’huiles.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscription ouverte à partir du 11 septembre à 10 h.
C’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leur production, ces passionnées proposent des visites inédites. .
