Bienvenue chez mon producteur au naturel Les jardins de Gogane Mauges-sur-Loire

La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l'envers du décor d'une entreprise de cosmétiques naturels et huiles gourmandes

Producteurs de plantes médicinales et aromatiques, Dorothée et Manuel ont à cœur de cultiver les plantes pour que de la graine à votre peau ou à l'assiette, cela vienne des Mauges ! Ils transforment le tournesol en huile, les médicinales en cosmétiques naturelles (baumes et huiles pour le visage et le corps) et les aromates en huiles gourmandes infusées pour la cuisine ! La visite de la ferme démarre par les jardins pour ensuite découvrir les principes de transformation séchage sur claies, presse à huile, laboratoire pour finir par une découverte des cosmétiques et une dégustation d'huiles.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscription ouverte à partir du 11 septembre à 10 h.

C'est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leur production, ces passionnées proposent des visites inédites.

La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Bienvenue chez mon producteur au naturel, a behind-the-scenes look at a natural cosmetics and gourmet oils company

Willkommen bei meinem Naturproduzenten, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, das Naturkosmetik und Feinschmeckeröle herstellt

Bienvenue chez mon producteur au naturel, uno sguardo dietro le quinte di un'azienda di cosmetici naturali e oli gourmet

Bienvenue chez mon producteur au naturel, una mirada entre bastidores a una empresa de cosmética natural y aceites gourmet

